Presentan “Postales desde el abismo” en Galpón Vibra

El próximo sábado 11 de abril se realizará en Galpón Vibra la presentación del disco “Postales desde el abismo”, de Ignacio Montoya Carlotto Sep7eto, en una propuesta escénica que combina música, cine y teatro.

El espectáculo reunirá distintos lenguajes artísticos en escena: piano, contrabajo, flauta traversa, guitarra, saxo, batería y voz, junto a imágenes proyectadas, actores y una puesta marcada por la oscuridad y el uso de máscaras.

Desde la organización destacaron que se trata de una experiencia inmersiva que invita al público a recorrer distintas sensaciones a través de la fusión de disciplinas.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en “La pieza que faltaba”, ubicada en Belgrano esquina Lavalle.