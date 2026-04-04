Sierra Chica: reclamo por un canal sin limpiar y riesgo de desborde

Vecinos de Sierra Chica advirtieron por el estado de un canal ubicado detrás de una vivienda, que se encuentra “al borde y lleno de mugre”, según señalaron. El reclamo apunta a la falta de limpieza y mantenimiento, una situación que —aseguran— podría derivar en nuevos anegamientos ante futuras lluvias.

De acuerdo al testimonio difundido, el exdelegado municipal habría informado que estaba prevista una intervención para rellenar y limpiar el sector, con autorización del Municipio. Sin embargo, tras su renuncia, los trabajos no se realizaron y el canal permanece en las mismas condiciones.

La persona afectada indicó que cuenta con un audio como respaldo de ese compromiso y decidió hacer público el reclamo para acelerar una respuesta. Además, señaló que ya dio aviso a distintos medios de comunicación.

El temor principal es que, ante nuevas precipitaciones, el canal vuelva a desbordarse y genere inundaciones en la zona. Por ese motivo, solicitaron una pronta intervención para evitar mayores complicaciones.