Blanca Azucena Momeño Sanabria Vda de Olivetto Portarrieu (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 3 de abril de 2026 a los 95 años de edad. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento E. La sala se habilitará a las 8:00 horas. Se realizará un responso en la capilla ardiente y posteriormente serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 4 de abril a las 14:30 horas.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina del barrio Matadero. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.