Una mujer fue demorada en Ituzaingó y Machado por un pedido de paradero activo

Efectivos del Comando de Patrulla de Olavarría demoraron este viernes a una mujer de 48 años que poseía un pedido de paradero activo emanado por la justicia de la ciudad de Tandil.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de la avenida Ituzaingó y la calle Coronel Benito Machado, tras un llamado al servicio de emergencias 911 que comisionó al personal policial al lugar.

Al identificar a la mujer y consultar sus datos con el Centro de Despachos y Emergencias, el operador de turno informó que la misma registraba un pedido de paradero activo con fecha de alta del 14 de junio de 2024. La orden fue emitida por el Juzgado de Familia N° 02 de Tandil.

Tras confirmar la situación legal, se procedió a la demora de la causante y a su posterior traslado a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales correspondientes bajo la intervención del magistrado solicitante.