Cuatro hombres demorados por caza furtiva en la zona de Santa Luisa

Personal del Puesto de Vigilancia Santa Luisa, en conjunto con efectivos de la Subcomisaría de Loma Negra, interceptó este viernes a cuatro hombres que realizaban actividades de caza ilegal en las inmediaciones del camino vecinal Pourtale y la Ruta 51.

El procedimiento se dio en el marco de operativos de prevención de abigeato. Los involucrados, de 17, 18, 25 y 30 años, se encontraban realizando caza furtiva con la utilización de cinco perros raza galgo. Al momento de la interceptación, los efectivos constataron que no poseían licencia de caza ni la autorización correspondiente.

En el operativo se secuestraron dos liebres de tipo europea, dos mulas y dos avestruces, todos ejemplares muertos.

Debido a estas acciones, se labraron infracciones a los artículos 266, 268, 272, 273 (incisos A y K) y 274 de la Ley 10081/83 del Código Rural. Los infractores fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los recaudos legales, mientras que las actuaciones fueron remitidas al Ministerio de Desarrollo Agrario en La Plata.