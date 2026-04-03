Ricardo Osvaldo Leiva (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de abril de 2026 a los 71 años de edad. El señor Ricardo Osvaldo Leiva era nacido en Monje, provincia de Santa Fe, vivía en el barrio Luján y se encontraba jubilado.

Participan su fallecimiento su esposa, hijos, hijas políticas, nietas y demás familiares.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C». La sala se encuentra habilitada de 20:00 a 22:00 horas, reabriendo el sábado de 08:00 a 12:00 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.

(En Línea Noticias)