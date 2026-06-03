Carlos Félix Romero (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de junio de 2026 a los 73 años de edad. Su esposa Hilda Etel Sierra; sus hijos Alejandra, María José y Ever; sus nietos Fer, Tami, Joaqui, Simón y Feli; sus hermanos María, Rubén y Miguel; amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «C». No se realizará responso. Serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz para su cremación el jueves 4 de junio a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Olavarría.

Nacido en Olavarría.

Actividad: Jubilado.