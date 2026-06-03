María Magdalena Cañete (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de junio de 2026 a los 91 años de edad. Sus hijos Juan Carlos, Patricio y Jorge Pérez; su hija Fabiana Lara; su hijo político Ignacio Silva; su hija política Norma Ocaña; sus amigos, familiares y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «D», el miércoles 3 de junio de 12:00 a 21:00 horas y el jueves 4 de junio de 08:00 a 09:30 horas. Se realizará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 4 de junio a las 09:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de Olavarría.

Nacida en Olavarría.

Actividad: Jubilada.