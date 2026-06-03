Ramón Carlos Clavellino (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de junio de 2026 a los 72 años de edad. Su esposa Mirta Susana María; sus hijos Noelia, Gustavo, Anabella y Carlos; sus nietos Agustín, Francisco, Antonia, Benjamín y Simón; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento «E», el miércoles 3 de junio de 14:00 a 18:00 horas y el jueves 4 de junio de 08:00 a 13:30 horas. Se realizará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 4 de junio a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Olavarría.

Nacido en Olavarría.

Actividad: Jubilado.