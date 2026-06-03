La colectividad italiana conmemoró el aniversario de la República y el Día del Inmigrante

Imágenes Mauricio Latorre

La Sociedad Italiana de Olavarría realizó un acto en su sede de Dorrego 2851 para conmemorar los 80 años de la República Italiana y el Día del Inmigrante Italiano. El evento contó con la participación de integrantes de la comisión directiva, miembros de la colectividad y vecinos de la comunidad.

Durante la ceremonia se realizó un minuto de silencio en memoria de personas fallecidas, definidas por la organización como fundamentales en el crecimiento de la institución. Posteriormente, se dio ingreso a la bandera de ceremonia de la República Italiana.

Los discursos oficiales repasaron el hecho histórico del 2 de junio de 1946, cuando luego de la Segunda Guerra Mundial se convocó a un referéndum institucional en el cual se ejerció por primera vez el voto femenino. Se remarcó que la fecha representa «el día en que los italianos escribieron una nueva página de su historia» y se rindió homenaje a los abuelos y bisabuelos inmigrantes que contribuyeron al desarrollo económico y social del país.

Habló en el acto la misionera de la Inmaculada, María Luisa Campoli, de origen sardo, quien llegó a la Argentina en el año 1925. En su discurso, expresó: «Nunca me he sentido tan orgullosa de ser italiana como desde que vivo en Argentina y realmente puedo decir que esta tierra en su momento abrió los brazos a tantos italianos y puedo decir por experiencia que sigue recibiéndonos con enorme aprecio y cariño».

La religiosa concluyó su intervención haciendo referencia a su adaptación cultural: «Tengo la posibilidad de compartir mi cultura, mis costumbres. Como estoy aprendiendo el idioma argentino, al gran pueblo argentino salud».