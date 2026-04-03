Gerardo José Seitz (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de abril de 2026 a los 81 años de edad. El señor Gerardo José Seitz era nacido en Coronel Suárez, residía en el barrio Fonavi de la localidad de Sierras Bayas y se encontraba jubilado.

Participan su fallecimiento su esposa, hijos, hijos políticos y nietos.

Según se informó, no se realizará velatorio ni responso. Sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.