Luis Pedro Larin «El Negro» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 3 de abril de 2026 a los 83 años de edad. El señor Luis Pedro Larin era vecino del barrio Villa Mailín, nacido en Olavarría y se desempeñó como albañil hasta su jubilación.

Su esposa Silvia Stanfield; sus hijos Hugo Juan y Romina Dumerauf; su hija política Jesica Espindola; sus nietos Ludmila, Rodrigo y Keyla Dumerauf participan su fallecimiento. También lo hacen sus hijos del corazón Rosalia Beatriz Rojas, Jesus Ismael Rojas, Silvia Raquel Rojas, Cristian Adolfo Rojas y Sergio Fabian Rojas; sus hijos políticos del corazón Bachi Doucede, Matias Dominguez, Fernanda Dominguez y Daiana Hoffmann; sus nietos del corazón Kevin Rodriguez, Rocio Doucede, Axel Roman Rojas, Axel Federico Rojas, Thiago Doucede, Dafne Rojas, Matias Dominguez, Renzo Dominguez, Gonzalo Dominguez y Gio Rojas; sus nietos políticos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B». La inhumación se realizará el sábado 4 de abril a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio no contará con responso y se encuentra adherido a Coopelectric.