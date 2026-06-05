Olga Rafaela Dumerauf Asla viuda de Amado (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de junio de 2026 a los 97 años de edad. Sus hijos Rogelio y Héctor; sus hijas políticas Dora e Hilda; sus nietos Germán, Viviana, Diego, Natalia y Vianna; sus nietos políticos; sus bisnietos Ian, Ignacio, Matías, Pilar, Indira y Juanse; su sobrina Gladys y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, a partir de las 8:00 horas del sábado 6 de junio. Se realizará responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 6 de junio a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de Microcentro.

Nacida en Hinojo.

Jubilada y pensionada.