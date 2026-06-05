Pedro Antonio Ricaud (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 5 de junio de 2026 a los 74 años de edad. Sus hijas Yamila Celeste y Débora Gisele Ricaud Moyano, su hijo político Ricardo Navarro, sus nietos Luca, Victoria, Renata y Dante, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sin velatorio. Sin responso. Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz el lunes 8 de junio a las 8:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de barrio Hipólito Yrigoyen.

Nacido en Olavarría.

Jubilado.