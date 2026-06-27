Leoncio Riveros Castillo «Chaqueta» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de junio de 2026 a los 88 años de edad. Sus hijos, hijas políticas, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, departamento «B». El velatorio cierra a las 23 horas y reabre a las 8. No se realiza responso. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 28 de junio a las 9:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio PIN.

Nacido en Chile.

Jubilado de la construcción.