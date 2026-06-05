Dieciséis empresas pugnan por quedarse con la obra del Colector cloacal norte

La licitación para la construcción del Colector Norte de Olavarría reunió a dieciséis oferentes y dejó diferencias millonarias entre las propuestas económicas presentadas para ejecutar una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes proyectadas para la ciudad.

De acuerdo con el acta de apertura de sobres, el presupuesto oficial fue fijado en $5.023.208.141 y contempla un plazo de ejecución de 540 días corridos.

Entre las ofertas presentadas, la cotización más baja correspondió a BYMO S.A., que propuso realizar los trabajos por $3.766 millones, mientras que la propuesta de mayor monto fue presentada por Marle Construcciones S.A. – LFR Constructora Vial S.A. U.T., con una oferta de $7.410 millones.

La diferencia entre ambos extremos supera los $3.600 millones.

La apertura de sobres se realizó el 3 de junio en la ciudad de La Plata, en el marco de la Licitación Pública N° 21/2026 impulsada por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense para la ejecución de la obra denominada “Colector Norte Olavarría”.

Además de las propuestas económicas, participaron empresas de distintos puntos de la provincia, entre ellas Oreste Durante S.A., Ilubaires S.A., Martínez y de la Fuente S.A., Constructora Pablo Romero S.A., Cecosa S.A., Tecma S.A., Fontana Nicastro S.A. de Construcciones, Bricons S.A. y Proba S.A., entre otras.

Concluida la apertura, comenzará ahora la etapa de evaluación técnica, administrativa y financiera de las ofertas. En esa instancia se analizará la documentación presentada por cada firma, por lo que la adjudicación no quedará definida únicamente por el precio ofertado.

La obra apunta a reforzar la infraestructura cloacal de la ciudad y demandará una inversión oficial superior a los cinco mil millones de pesos. La empresa adjudicataria será definida una vez finalizado el proceso de revisión de las dieciséis propuestas recibidas.