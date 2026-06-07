Elena Margarita Garcia «MACO» (Q.E.P.D.)

Falleció en Quilmes el día 1 de junio de 2026 a los 81 años de edad.

Su esposo Alberto Alfredo Martinez; sus hijos Maria Isabel y Liliana Maluendres; sus nietos Matias, Ayelen, Geronimo, Soledad, Juan Cruz y Jorge Pablo; sus nietos políticos Veronica Vidal, Rocio Parra y Alejandro Piro; sus bisnietos Nahiara, Micol, Amaia, Lian, Joaquin, Einar, Alay, Kiara, Aymara y Bastian; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio comenzó este domingo a las 7:00 horas en España 2942, Departamento «B», sin responso, y la inhumación se realizó este domingo 7 de junio a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

La extinta era jubilada, nacida en Olavarría, era vecina del barrio Hipólito Yrigoyen y el servicio se encuentra adherido a Coopelectric.