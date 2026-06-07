Damian Angel Pallero (Mancho) (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de junio de 2026 a los 80 años de edad.

Su esposa Nora Elvira Aguirre; sus hijos Marcelo, Claudia, Natalia y Patricia; sus hermanos, hermanos políticos, hijos políticos, sobrinos, nietos, familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «C», comenzando el domingo 7 de junio de 8:00 a 20:00 horas, y reabriendo el lunes 8 de junio a las 12:00 horas. Se llevará a cabo un responso en la capilla ardiente y la inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

El extinto era jubilado, nació en Tapalqué, vivía en el barrio Villa Alfredo Fortabat y el servicio se encuentra adherido a Coopelectric.