Solemnidad del Corpus Christi

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“Todos los años, la solemnidad de Corpus Christi nos invita a renovar el asombro

y la alegría de este maravilloso regalo del Señor, que es la Eucaristía” así se expresaba el

papa Francisco. Y San Maximiliano Kolbe evidenciaba la importancia de Su Presencia:

«Dios vive entre nosotros, en el Santo Sacramento del altar.» El origen de esta fiesta

surgió durante el siglo XIII. En la Abadía de Cornillón, su priora, santa Juliana, tenía gran

devoción por el Santísimo Sacramento. Un día obtuvo permiso para hacer una

celebración especial en su honor que pronto se extendió a toda Alemania. Así, la primera

celebración del Corpus tuvo lugar en 1246 en la ciudad de Lieja, en la actual Bélgica. El

papa Urbano IV instituyó la fiesta del Corpus en 1264 se través de la bula Transitururs de

hoc mundo, donde se establecía que se celebrara el jueves después de la octava de

Pentecostés,

San Francisco de Asís expresaba su amor y adoración ante el Santísimo

Sacramento y decía: «En este mundo, no veo al Altísimo Hijo de Dios, pero sí a Su

Santísimo Cuerpo y Sangre”. Y, Santa Clara de Asís explicaba el sentido de la adoración

invitándonos: “Míralo, medita y trata de imitarlo.”

La Eucaristía es la “fuente y culmen de la vida cristiana” (Concilio Vaticano II,

Lumen gentium, 11). En la Eucaristía, Jesús mismo vuelve a presentar Su Sacrificio en el

Calvario (Lc 22,19-20; 1 Cor 11,26-29) para beneficio nuestro y se nos da en la Santa

Comunión (Ex 16,4; Jn 6,1-14, 48-51), y se queda con nosotros hasta el fin de los tiempos

(Lc 24,13-35; Mt 28,18-20). El Catecismo en su párrafo 1380 dice: «La Iglesia y el mundo

tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del

amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación

llena de fe y abierta a reparar las faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca

nuestra adoración.» (CIC, 1380).

En ocasión de esta celebración -(2021)- el papa Francisco nos invitaba a: “renovar

la fe eucarística y a dejarnos transformar por Cristo al recibirlo La Eucaristía es Jesús

mismo que se dona por entero a nosotros“ Dios se hace pequeño como un pedazo de pan

y justamente por eso es necesario un corazón grande para poder reconocerlo, adorarlo y

acogerlo: “La presencia de Dios es tan humilde, escondida, en ocasiones invisible, que

para ser reconocida necesita de un corazón preparado, despierto y acogedor”.

Necesitamos “ensanchar el corazón”, “salir de la pequeña habitación de nuestro yo y

entrar en el gran espacio del estupor y la adoración”.

¡Que no falte la adoración ni tampoco la Comunión espiritual que nos une a Jesús

Eucaristía cuando no podemos acercarnos a recibirlo! Para lo cual contamos con la

oración de San Alfonso María de Ligorio: “Jesús mío, creo que estás realmente presente

en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma.

Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos

espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a Ti.

No permitas que jamás me separe de Ti. Amen”.

(*) Angélica Diez, Misionera de la Inmaculada Padre Kolbe, Olavarría.