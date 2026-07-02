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La historia de esta advocación está profundamente unida a la salud, la protección y la

fe en momentos difíciles. Nació a partir de una promesa en tiempos de peste, a finales del

siglo XV en un pueblo llamado Chiavari, cerca de Génova, al norte de Italia. María Turquina

Guercio, una mujer piadosa le prometió a la Virgen María que, si ella y su familia se salvaban

del contagio, haría pintar una imagen suya en agradecimiento. Como sobrevivieron, cumplió

su promesa, mandó pintar un fresco en el muro exterior de un huerto público que daba a un

camino muy transitado. El artista Benedict Borzone, pintó a la Virgen sosteniendo suavemente

la mano del Niño Jesús mientras Él bendice al pueblo. Con los años, el fresco fue descuidado,

pero se mantuvo la devoción popular.

El 2 de julio de 1610 el joven comerciante Juan Sebastián Descalzo iba hacia su

trabajo cuando frente al muro del huerto vio una luz brillante en el cielo y tuvo la visión de la

Virgen María vestida con un manto azul. El muro, que estaba agrietado se restauró por

completo milagrosamente, los milagros se multiplicaron, el pueblo construyó un gran santuario

y en 1643 Nuestra Señora del Huerto fue declarada Patrona de Chiavari.

En el siglo XIX, el sacerdote San Antonio María Gianelli se convirtió en un gran

impulsor de esta devoción. En 1829 fundó la congregación de las Hijas de María Santísima

del Huerto, dedicadas al cuidado de enfermos, huérfanos y a la educación. Gracias a las

misiones de estas hermanas y a la inmigración italiana, la Virgen del Huerto llegó a América

Latina especialmente a Argentina, Uruguay y Paraguay durante la segunda mitad del siglo

XIX, países donde hoy existen numerosos colegios y hospitales bajo su patronazgo.

Las Hermanas del Huerto trajeron a América Latina una caridad silenciosa que lo

transforma todo, en este sentido es importante mencionar la especial historia de la Hermana

María Crescencia Pérez, conocida como la «Violeta de Pergamino» por su profunda humildad

y dulzura. Nació en 1897 en San Martín, Pcia de Buenos Aires, en una familia numerosa de

inmigrantes españoles muy religiosos, su nombre de bautismo fue María Angélica Pérez. La

familia se mudó a Pergamino, allí asistió al colegio Hogar de Jesús, a cargo de las Hermanas

del Huerto. Muy joven sintió el llamado de la vocación, entró al noviciado de la congregación

en Buenos Aires y tomó el nombre de Crescencia.

Durante varios años, Crescencia cumplió su misión en el Hospital Marítimo de Mar del

Plata, donde atendía niños que padecían tuberculosis ósea. Crescencia se contagió de una

grave afección pulmonar, para atender su salud en un clima más seco, fue enviada a Chile, en

Aún enferma, en Chile continuó sirviendo en un hospital, su salud empeoró y falleció en

1932, a los 34 años. Su muerte causó profundo dolor en el pueblo chileno, que la consideraba

una santa. En 1966 sus restos fueron repatriados, se descubrió que su cuerpo y su hábito

religioso estaban completamente incorruptos. Su cuerpo descansa en la Capilla del Colegio

Nuestra Señora del Huerto en Pergamino. En 2012 -al comprobarse un milagro de curación de

una paciente con hepatitis fulminante que se recuperó luego de rezarle a Crescencia- el Papa

Benedicto XVI la declaró Beata, fue la primera beatificación realizada en la provincia de

Buenos Aires.

Colaboración de las Misioneras de la Inmaculada, Padre Kolbe