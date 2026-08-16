Del dueño de la fábrica al dueño del algoritmo

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias

Durante buena parte de los siglos XIX y XX, el poder económico tenía una apariencia relativamente sencilla de identificar. El dueño de la fábrica, el banquero, el gran terrateniente o el industrial concentraban los recursos productivos y, a partir de ellos, organizaban las relaciones de poder. La imagen era casi física: quien poseía las máquinas, la tierra o el capital controlaba también buena parte de la riqueza que producía la sociedad.

Por supuesto, aquella realidad era mucho más compleja de lo que sugieren los manuales de historia, pero existía una percepción bastante clara respecto del origen del poder económico. Hoy esa claridad parece haberse desdibujado.

Cuando observamos las empresas más valiosas del planeta ya no vemos necesariamente altos hornos, minas de carbón o inmensas líneas de montaje. Vemos algoritmos, plataformas digitales, inteligencia artificial, marcas globales y enormes cantidades de datos. Los nombres que aparecen en el centro de la escena ya no son Rockefeller o Ford, sino Elon Musk, Mark Zuckerberg o los fundadores de Google. Esto obliga a preguntarnos si sigue siendo el capital la fuente principal del poder o estamos frente a un nuevo paradigma.

A primera vista, parecería que sí hubo un cambio profundo. Muchas de las grandes fortunas contemporáneas nacieron de ideas, innovaciones o desarrollos tecnológicos. El activo estratégico ya no parece ser una máquina sino una capacidad intelectual. El recurso decisivo ya no sería la posesión de una fábrica sino la capacidad de diseñar un algoritmo más eficiente, una plataforma más atractiva o una tecnología capaz de captar millones de usuarios.

La creatividad, el conocimiento y la innovación ocupan hoy un lugar que hace cien años era difícil imaginar. Sin embargo, la realidad es más compleja. Porque si observamos con atención, descubrimos que el capital no desapareció. Lo que hizo fue transformarse.

El algoritmo exitoso se convierte rápidamente en propiedad intelectual. Los datos se transforman en activos. Las plataformas generan barreras de entrada. Las redes digitales producen efectos de concentración tan poderosos como los que antes producían las fábricas o los ferrocarriles.

En otras palabras, la inteligencia crea valor, pero el capital continúa organizando la forma en que ese valor se acumula. La gran novedad quizá no sea económica sino cultural.

El empresario industrial rara vez era presentado como un héroe creativo. Su riqueza derivaba visiblemente de la propiedad. En cambio, el magnate tecnológico aparece como alguien que tuvo una idea extraordinaria, que innovó, que transformó el mundo. La riqueza ya no se justifica principalmente por la posesión sino por el talento.

Y eso cambia radicalmente la percepción pública de la desigualdad.

Si el rico es rico porque heredó una fábrica, la concentración de riqueza resulta más fácil de cuestionar. Pero si el rico es rico porque desarrolló una tecnología revolucionaria, la desigualdad aparece revestida de mérito, creatividad e inteligencia. Quizá por eso el capitalismo contemporáneo resulta tan difícil de interpretar.

No se presenta como un sistema basado exclusivamente en la acumulación de capital, sino como una competencia permanente entre talentos individuales. Sin embargo, detrás de esa narrativa siguen operando enormes procesos de concentración económica.

Las empresas tecnológicas más exitosas terminan absorbiendo competidores, datos, controlando infraestructuras y consolidando posiciones dominantes en los mercados globales.

La vieja fábrica no desapareció. Se volvió invisible. Hoy los medios de producción ya no son solamente máquinas y edificios. También son servidores, algoritmos, redes digitales, plataformas y sistemas de inteligencia artificial.

Por eso tal vez la pregunta central de nuestra época no sea quién posee las fábricas. Tal vez la pregunta sea otra: ¿quién posee los algoritmos que organizan nuestra atención, nuestros consumos, nuestras relaciones y, cada vez más, nuestras decisiones?

Porque si el capitalismo industrial concentró la propiedad de los bienes materiales, el capitalismo contemporáneo parece avanzar sobre algo todavía más delicado: la capacidad de procesar información, modelar comportamientos y orientar deseos.

Y es posible que allí se encuentre la verdadera forma del poder en el siglo XXI.