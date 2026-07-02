Camuzzi difundió recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

La empresa distribuidora de gas natural Camuzzi emitió un comunicado con una serie de recomendaciones y hábitos cotidianos orientados a prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono ante la llegada de las bajas temperaturas y el incremento en el uso de artefactos de calefacción.

Desde la compañía señalaron que el monóxido de carbono es un gas tóxico que carece de olor, color y sabor, por lo cual su presencia puede pasar inadvertida. En este sentido, remarcaron que la ventilación adecuada de los ambientes y el uso correcto de las instalaciones resultan fundamentales para evitar situaciones de riesgo.

Entre las principales medidas preventivas, se aconseja mantener siempre libres y sin obstrucciones las rejillas de ventilación, así como ventilar diariamente todos los ambientes de la vivienda, incluso durante los días de mayor frío.

Asimismo, se recordó la importancia de verificar que la llama de los artefactos sea de color azul, ya que las tonalidades amarillas o anaranjadas indican un funcionamiento inadecuado. También se remarcó que no deben utilizarse las hornallas ni el horno para calefaccionar los espacios, y se recomendó revisar periódicamente que los conductos de evacuación de gases se encuentren despejados y en buen estado.

Por otra parte, informaron que el mantenimiento adecuado y la correcta ventilación no solo aportan a la seguridad, sino que optimizan el consumo energético durante los meses de mayor demanda, favoreciendo un uso más eficiente de la energía.

Finalmente, respecto a las señales de alerta, indicaron que los síntomas de una posible intoxicación incluyen dolor de cabeza, mareos, náuseas, somnolencia o debilidad. Ante la aparición de estas manifestaciones, especialmente si afectan a varias personas en un mismo lugar, se debe ventilar el espacio de inmediato, salir al exterior y consultar en un centro de salud.