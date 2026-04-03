Cientos de fieles participaron del tradicional Vía Crucis al Santuario de la Virgen de la Loma

Imagenes Mauricio Latorre / En Línea Noticias

Este Viernes Santo se desarrolló la tradicional peregrinación del Vía Crucis en Olavarría, que unió la Iglesia Monte Viggiano con el Santuario de la Virgen de la Loma. La actividad comenzó a las 9 de la mañana desde el templo ubicado en Dorrego al 2200, con la participación de cientos de personas.

El recorrido se inició por calle Riobamba hasta la avenida Colón, continuando por Ituzaingó, avenida Trabajadores y el Camino de los Peregrinos, para luego tomar el camino vecinal hacia la ruta nacional 226. El operativo de seguridad y prevención vial estuvo encabezado por personal de la policía municipal.

Durante el trayecto, una camioneta equipada con sonido guio a los caminantes con la lectura de las oraciones correspondientes a cada estación. A medida que la columna avanzaba, se sumaron más fieles que aguardaban a la vera del camino para integrarse a la marcha.

Al llegar al sector del Camino de los Peregrinos, en las inmediaciones del club Municipales, se realizó una de las paradas principales. En ese punto se encontraba la representación de Cristo crucificado, acompañada por figuras que personificaron a los guardias romanos y a la Virgen María. Tras este momento de oración, los peregrinos continuaron el tramo final hacia el kilómetro 304 de la ruta nacional 226.

Una vez que la columna arribó al Santuario de la Virgen de la Loma, el padre Marcos Picaroni encabezó las plegarias finales. El sacerdote agradeció a los cientos de concurrentes que participaron de la jornada, que este año se realizó bajo el lema: «Caminamos por la paz tras las huellas de Jesús».

Debido a las alertas meteorológicas registradas en los últimos días, este año debió suspenderse la realización del Vía Crucis organizado por un colegio privado.

En Línea Noticias y Mauricio Latorre realizaron la cobertura de todo el trayecto con un despliegue técnico que incluyó el uso del drone del medio para registrar el paso de los peregrinos.

(En Línea Noticias)