Motocross en Sierras Bayas: comenzó la actividad en el circuito MX Cuack

Imagenes de Mauricio Latorre / En Línea Noticias

Este sábado 18 de abril inició la jornada de competencias en el circuito MX Cuack, ubicado entre las localidades de Sierras Bayas y Colonia San Miguel. El predio recibe a pilotos de diversas categorías en el marco del Campeonato MX 5 & 33 de la provincia de Buenos Aires.

La actividad comenzó a las 8.30 con la apertura de inscripciones, mientras que las tandas de entrenamientos oficiales se pusieron en marcha a partir de las 14.30. Según el cronograma previsto por la organización, los pilotos de las categorías Debutantes Open, Principiantes, 50cc, Promo Open, Junior, 85cc, MX3 (B, C y D) y Senior (A y B) realizarán hasta tres salidas a pista para el reconocimiento del terreno.

La competencia continuará durante el domingo 19 de abril, jornada en la que se disputarán las finales de cada división. El valor de la entrada general es de $10.000, con vigencia para ambos días, mientras que los menores de 10 años tienen acceso gratuito.

En Línea Noticias realizó una cobertura especial con imágenes exclusivas de Mauricio Latorre y registros audiovisuales obtenidos con el drone del portal.