Sergio Torres asume la presidencia de la Suprema Corte de Justicia

Desde este 19 de abril de 2026, el ministro Sergio Gabriel Torres ejerce la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, en el marco del sistema de rotación anual previsto por el artículo 162 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Torres integra el máximo tribunal bonaerense desde 2019 y ya había ocupado la presidencia durante el período 2023-2024.

El cambio de autoridades fue dispuesto mediante el Acuerdo 4223, que también establece que el doctor Daniel Fernando Soria asumirá la vicepresidencia. La integración del cuerpo se completa con la doctora Hilda Kogan.