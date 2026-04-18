Superintendencia de Seguridad Rural: Detectaron infracciones en transporte de hacienda en controles en ruta y caminos rurales

La Superintendencia de Seguridad Rural de la Policía de la Provincia de Buenos Aires informó que, en el marco de operativos realizados en rutas y zonas rurales, se detectaron diversas irregularidades vinculadas al transporte de animales y al cumplimiento de la normativa vigente.

Los procedimientos se llevaron adelante en distintos distritos bonaerenses y permitieron constatar una serie de infracciones relacionadas con exigencias del SENASA y el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Entre los casos relevados, se indicó que en Laprida se detectó la falta de botón de caravana en animales, mientras que en Tres Arroyos se constató un camión con faltante de leyenda obligatoria del SENASA. En tanto, en Lincoln se identificó transporte de hacienda con marcas ilegibles.

Por otro lado, en General Alvear se labraron actuaciones a un camión que circulaba sin certificado de lavado y desinfección, mientras que en Olavarría se detectaron deficiencias estructurales en un transporte, vinculadas a pasarelas y descarga de purines.

Además, en Bragado se intervino ante la presencia de un equino suelto, cuyo propietario fue identificado e infraccionado.

Como resultado de los operativos, se realizaron múltiples actuaciones contravencionales, con intervención de organismos competentes como el SENASA y el Ministerio de Desarrollo Agrario.

Desde la Superintendencia señalaron que estos controles se enmarcan en una política de intensificación de la fiscalización del transporte de animales y la seguridad rural, con eje en la trazabilidad y las condiciones sanitarias.