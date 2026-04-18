Yoga: El maestro Sadeva llega a Olavarría con una propuesta abierta y gratuita

Olavarría será sede de una actividad vinculada al yoga y la meditación que contará con la presencia del maestro Sadeva, quien visitará la ciudad en el marco de una propuesta abierta a la comunidad.

El encuentro se realizará el domingo 19 de abril a las 16:30 horas en el Centro Cultural San José, ubicado en Riobamba 2949, y será con entrada libre y gratuita.

La jornada girará en torno al eje “la espiritualidad en el presente”, e incluirá prácticas y técnicas de yoga y meditación orientadas al bienestar y al desarrollo personal, en un espacio pensado tanto para quienes ya tienen experiencia como para quienes buscan un primer acercamiento.

En ese marco, Sadeva también presentará la propuesta formativa de la Escuela de Natha Yoga, que contempla un curso de autoconocimiento y el profesorado de Natha Yoga, como parte de un camino de profundización en estas disciplinas.

La actividad es organizada por la Escuela de Natha Yoga y se enmarca en una serie de encuentros que buscan acercar estas herramientas a la comunidad, promoviendo espacios de práctica, reflexión y bienestar.