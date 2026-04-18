El Municipio llevó adelante un importante despliegue territorial en materia de reciclaje

El Municipio de Olavarría profundizó durante los primeros meses de 2026 una serie de acciones en territorio vinculadas a la promoción del reciclaje y la separación en origen, con eje en el contacto directo con vecinos y la ampliación de herramientas en distintos barrios.

Uno de los puntos centrales estuvo puesto en el uso de los Ecopuntos. En ese marco, se avanzó en su reubicación estratégica en diferentes sectores de la ciudad, acompañada por tareas de concientización y diálogo con vecinos, donde se brindó información sobre materiales reciclables y formas correctas de disposición.

En paralelo, el equipo de Ambiente reforzó su presencia en las jornadas del programa Barrio por Barrio, en articulación con otras áreas municipales, lo que permitió sostener el trabajo territorial y ampliar el alcance de las acciones.

Otro de los ejes fue la continuidad de “Tu Barrio Recicla”, una iniciativa que durante el primer trimestre del año llegó a sectores que aún no cuentan con recolección diferenciada. En total, se realizaron ocho jornadas en las que se recuperaron 860 kilos de materiales reciclables, en muchos casos en barrios donde estas experiencias se implementaron por primera vez.

El trabajo se llevó adelante junto a las Promotoras Ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, mientras que los materiales recolectados fueron destinados a la planta de GIRO para su procesamiento.

A partir de la respuesta registrada en varios de los puntos intervenidos, algunas de esas zonas fueron seleccionadas para la instalación de Ecopuntos, con el objetivo de garantizar una alternativa permanente para la disposición de residuos reciclables.

De cara a lo que viene, desde el área anticiparon la continuidad de estas políticas, con nuevas jornadas de “Tu Barrio Recicla”, la presencia sostenida en “Barrio por Barrio” y la extensión progresiva del trabajo hacia localidades del Partido.

El esquema forma parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la gestión integral de residuos y promover hábitos sostenibles en la comunidad.