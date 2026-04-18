El Colegio de Abogados de Azul planteó dificultades en el funcionamiento de Comisiones Médicas

Autoridades del Colegio de Abogados de Azul mantuvieron una reunión con representantes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), en la que se expusieron una serie de inconvenientes vinculados al funcionamiento de las Comisiones Médicas en la región.

Del encuentro participaron, en representación de la SRT, Carolina Núñez, S. Rubio, Luis Marcelo Guyet y María Eugenia Paredes. Por el Colegio lo hicieron Romina Maineri, Alejandro Olivera, Marcelo Bianco y María Luz Hidalgo.

Durante la reunión, desde el Colegio plantearon “demoras de hasta seis meses en la asignación de audiencias”, una situación que —según se indicó— impacta directamente en los tiempos de resolución de los trámites. A esto se sumaron otras dificultades, como “la falta de médicos en Tandil” y “la ausencia de prestadores para estudios radiológicos en esa ciudad”, lo que complejiza el acceso a instancias clave dentro del sistema.

También se señalaron inconvenientes en tramitaciones específicas, particularmente en “los casos de empleadores no asegurados”, donde se registran obstáculos operativos que afectan el avance de los expedientes.

Desde la Superintendencia, en tanto, indicaron que “se prevé la incorporación de profesionales en el segundo semestre” y que continúan las gestiones para sumar prestadores en la zona. Además, ambas partes acordaron sostener un canal de comunicación directo para dar seguimiento a las problemáticas planteadas.