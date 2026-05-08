Realizarán una marcha para pedir justicia por Gonzalo Tamame y la policia valló la primera

Este viernes 8 de mayo se llevará adelante una movilización en Olavarría para pedir justicia por Gonzalo Tamame, el joven que fue hallado sin vida en la Comisaría Primera el pasado 25 de julio de 2025. La convocatoria coincide con el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

La concentración tendrá lugar en el Paseo Jesús Mendía a partir de las 15:00. Bajo las consignas «Justicia por Gonzalo Tamame» y «Basta de violencia institucional», familiares y allegados invitan a la comunidad a participar del reclamo por su muerte y por la de otras víctimas de represión.

Ante el anuncio de esta jornada de protesta y debido a los antecedentes de manifestaciones previas, la Policía de la Provincia de Buenos Aires procedió nuevamente a colocar vallados de seguridad en las inmediaciones de la seccional Primera, ubicada en el centro de la ciudad.