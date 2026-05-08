Cleydes Velo Vda de Mendizabal (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de mayo de 2026 a los 94 años de edad. Sus hijas Patricia y Cleydes Mendizabal; su hijo político Rubén Pietrafesa; sus nietos Tomas Pietrafesa, Renzo, Andre y Celeste Cuniolo, Andres y Andrea Monzalvo; sus bisnietas Morella, Bianca, Kim y Sam; sus hijos del corazón Gustavo Cuniolo y Dani Jerez; sus sobrinos Julio y Vivi Montero; sus familiares, amigos y demás deudos participan su fallecimiento.

No se realiza velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este viernes 8 de mayo a las 12:30 horas. El servicio está adherido a Coopelectric.

Nacida en Olavarría, era jubilada y vecina del barrio Pueblo Nuevo.