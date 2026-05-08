Tras un choque una mujer fue trasladada al hospital

​Un fuerte siniestro vial se produjo en la mañana de este viernes en la intersección de avenida Colón y Antártida Argentina. El hecho ocurrió a la altura del 4700 de la avenida y fue protagonizado por dos vehículos que circulaban en el mismo sentido.

​De acuerdo con las primeras informaciones, la colisión se produjo entre un Renault Logan y un Renault Clio cuando uno de los automóviles intentó realizar una maniobra de giro y no advirtió la presencia del otro. Producto del impacto, el Logna quedó ubicado sobre la colectora de avenida Colón, mientras que el Clio terminó sobre el separador central.

​Una mujer que viajaba en uno de los vehículos resultó herida y fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Salud Pública Municipal. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del Hospital Municipal «Héctor Cura» para ser atendida en la guardia de adultos.

​Personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría trabajó en el sector ordenando el tránsito y resguardando la escena a la espera de conocer el carácter de las lesiones de la persona trasladada.

​Debido al operativo, el tránsito permaneció interrumpido sobre avenida Colón en dirección a Eva Perón, en el tramo comprendido entre Pellegrini y Antártida Argentina, mientras que la mano contraria se mantuvo liberada a la circulación.