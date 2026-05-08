Cuantioso robo y destrozos en una inmobiliaria, se llevaron una suma importante de dinero

Durante la madrugada de este viernes, se registró un violento robo en la inmobiliaria Befumo Propiedades, ubicada en Alsina 3667. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:33 horas, cuando delincuentes ingresaron al local tras forzar una puerta trasera.

En un lapso de apenas tres minutos, los autores del hecho destrozaron el mobiliario de la oficina y sustrajeron computadoras junto con diversos objetos materiales. Además, se llevaron contratos de alquiler que contenían una cuantiosa suma de dinero en efectivo.

En el lugar trabajó personal policial y de la empresa de alarmas Almena. A pesar de la rapidez con la que se activó el sistema de seguridad y el arribo de los efectivos, los ladrones, que actuaron con gorras y capuchas, lograron escapar del sitio.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes entre las 6:00 y las 7:30 horas. Actualmente, se analizan las cámaras de seguridad del comercio para intentar identificar a los responsables del ataque.