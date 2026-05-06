Héctor Alberto Luongo “Beto” (Q.E.P.D.)

Hector Alberto Luongo “Beto” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 6 de mayo de 2026 a los 81 años de edad. Su esposa María Angélica Vélez; sus hijos Mariela, Javier, Marcelo y Natalia; su hija política Marisel; sus nietos Iván, Milagros, Martina, Dana y Luciano; su hermana Norma Luongo; sobrinos, primos y demás familiares participan su fallecimiento. No se realiza velatorio y no habrá responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el jueves 7 de mayo de 2026 a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino del barrio CECO 1. Nacido en Olavarría. Jubilado de Calera Avellaneda.