Azul busca fortalecer el desarrollo minero y proyecta capacitación para mano de obra local

En el marco de la Semana de la Minería, autoridades provinciales y municipales encabezaron en Azul una agenda de trabajo orientada al desarrollo del sector minero, con eje en la capacitación laboral, la articulación con las canteras y el potencial económico de la actividad en la región.

La subsecretaria de Minería bonaerense Laura Delgado visitó la ciudad y mantuvo distintas actividades junto al intendente Nelson Sombra. También participaron el subsecretario de Producción, Comercio e Innovación, Carlos Pagano, y la directora de Industria, Agro y Minería, Lucía Delgado.

La jornada comenzó con una reunión en el despacho oficial, donde se analizó la situación actual de la minería en el distrito y la necesidad de generar información que permita dimensionar el peso histórico y productivo del sector. Además, se abordó la demanda de mano de obra especializada y la posibilidad de impulsar instancias de formación vinculadas a la actividad.

Posteriormente, las autoridades recorrieron las canteras Marengo y Cerro del Águila, donde dialogaron con empresarios y responsables de las unidades productivas sobre el escenario actual del rubro y las perspectivas de crecimiento.

Durante la visita, el intendente Sombra destacó el valor estratégico de la producción minera en Azul y sostuvo que el distrito posee una de las principales reservas de piedra partida y granito triturado de la provincia.

“Estamos recorriendo este valor que tiene Azul, este producto tan significativo que es la piedra partida, el granito. Es un insumo fundamental para todas las obras, principalmente las públicas”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, remarcó la necesidad de preparar mano de obra local para una eventual reactivación de la obra pública.

“Hay que formarse y capacitarse porque el parate de la obra pública en algún momento se va a terminar y volverá a arrancar la Argentina que nosotros conocemos, pero tenemos que estar preparados para ese momento”, señaló.

Por su parte, Delgado afirmó que Azul es “el segundo municipio minero de la Provincia” y destacó que allí se encuentra “la principal reserva de roca partida y granito triturado”.

La funcionaria provincial indicó además que se prevén encuentros con el área educativa municipal para avanzar en propuestas de capacitación destinadas a futuros trabajadores del sector.

“Nos comprometemos a generar mano de obra calificada y a que los azuleños y azuleñas formen parte de esta cadena de valor que va a generar trabajo y dinamizar la economía”, afirmó.

Durante las recorridas también se analizaron las dificultades que atraviesa actualmente la actividad minera, especialmente por el freno de la obra pública.

Desde la cantera Marengo, Lucas Castro explicó que la empresa continúa operando pese a la caída de la demanda.

“Actualmente estamos con muy poca demanda en el mercado. Hoy los ritmos son bajos, pero seguimos trabajando con el mismo personal”, señaló.

En la misma línea, Gustavo Núñez, de la cantera Cerro del Águila, sostuvo que “la crisis es generalizada y se nota muchísimo la falta de obra pública”.

Las autoridades adelantaron además que este jueves se desarrollará un nuevo encuentro para comenzar a definir políticas integrales que permitan proyectar una región minera en el centro bonaerense.