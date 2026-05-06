“Marzo mostró un nivel de actividad más alentador”, afirmó el CEO de Loma Negra

Tras presentar su balance del primer trimestre de 2026, Loma Negra mostró mejoras en rentabilidad, márgenes y ganancia neta, en un contexto de leve repunte para la industria de la construcción. En ese escenario, el CEO de la compañía, Sergio Faifman, puso el foco en la evolución de la actividad y las perspectivas para los próximos meses.

El ejecutivo aseguró que la empresa comenzó el año con “expectativas renovadas”, aunque reconoció que el arranque estuvo condicionado por un contexto más débil. “Los volúmenes de la industria estuvieron relativamente débiles, en parte por una salida más lenta de la estacionalidad de verano”, explicó.

Sin embargo, remarcó que hacia el cierre del trimestre comenzaron a verse señales más positivas. “Marzo mostró un nivel de actividad más alentador, lo que permitió cerrar el trimestre con una nota positiva”, sostuvo.

En esa línea, Faifman también destacó la evolución de los indicadores internos de la compañía. Señaló que se registraron mejoras en los márgenes y en la generación de EBITDA por tonelada, tanto en la comparación interanual como frente al trimestre previo.

Los resultados acompañaron esa lectura. Loma Negra informó ingresos por $218.739 millones y una utilidad neta que creció más de 40% interanual, mientras que el EBITDA ajustado alcanzó los u$s45 millones con un margen cercano al 25%.

De cara a lo que viene, el CEO planteó un escenario de recuperación gradual, apoyado en variables macroeconómicas y factores estructurales del sector.

Faifman sostuvo que la baja y estabilización de las tasas de interés, junto con un menor sesgo contractivo de la política monetaria, deberían contribuir a mejorar el acceso al crédito y dinamizar la actividad.

Además, mencionó como motores de mediano plazo la inversión en infraestructura, el déficit habitacional, las concesiones viales y el propio ciclo de la construcción.

En ese marco, aseguró que la compañía mantiene una visión “cautelosamente optimista” para 2026, con el objetivo de consolidar una recuperación progresiva del negocio.

En línea con esa mirada, el CFO Marcos Gradin destacó el trabajo en la gestión de costos y la consistencia en la estrategia de precios, y señaló que la empresa espera sostener los niveles actuales de márgenes e incluso mejorarlos en los próximos meses.