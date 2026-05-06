En marzo más del 77% de los salarios municipales quedó por debajo de los $2 millones

Más de tres cuartos de los salarios municipales de Olavarría quedaron por debajo de los $2 millones durante marzo de 2026, según datos oficiales publicados por la propia Municipalidad en el apartado de Gobierno Abierto. El escenario se conoce en medio de la discusión salarial abierta tras el acuerdo paritario del 1,4% firmado la semana pasada entre el intendente Maximiliano Wesner y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

De acuerdo al relevamiento realizado sobre la hoja salarial de marzo, se liquidaron 2.616 sueldos. De ese total, 2.016 haberes no alcanzaron los $2 millones, lo que representa el 77,06% de la estructura salarial del Municipio.

La franja con mayor cantidad de trabajadores se concentra entre $1.000.001 y $2.000.000, donde aparecen 1.428 salarios. Además, otros 588 haberes quedaron por debajo del millón de pesos.

Por encima de los $2 millones, el análisis muestra que 468 salarios se ubicaron entre $2.000.001 y $3.000.000. En tanto, apenas 49 haberes superaron los $4 millones.

Los números comenzaron a circular en un contexto de creciente debate interno sobre los ingresos municipales. En las últimas horas incluso empezó a difundirse una campaña autoconvocada de desafiliación sindical impulsada por trabajadores que cuestionan el acuerdo salarial cerrado recientemente.

En paralelo, distintas fuentes consultadas por En Línea Noticias señalaron que en este resumen de salarios liquidados no está incluido lo que se llama «masa salarial oculta» en referencia a la cantidad de contrataciones realizadas bajo la modalidad de monotributo.

Hasta el momento no hubo expresiones públicas desde el Ejecutivo local sobre las repercusiones generadas tras el cierre de la negociación paritaria.