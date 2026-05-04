Jose Luis Aquerreta «Pepe» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de mayo de 2026 a los 88 años de edad. El extinto era jubilado, había nacido en General Alvear y era vecino del barrio Mariano Moreno.

Sus hijos Mónica, Gabriel y Evangelina; sus hijos políticos Silvina y Omar; sus nietos Karen, Emiliano, Camila, Nicolás y Josefina; sus nietos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, departamento «B». La sala cierra a las 21:30 horas y reabre 7:00 horas del martes. El responso se realizará en la capilla ardiente y la inhumación tendrá lugar el martes 5 de mayo a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.