Imagenes de Olavarría a seis años del inicio de la cuarentena en Olavarría
El 20 de marzo de 2020 comenzó en Olavarría, al igual que en todo el país, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). La medida, decretada por el Gobierno Nacional ante la pandemia de COVID-19, transformó la dinámica urbana con restricciones de circulación y el cierre de accesos.
Durante la primera jornada del confinamiento, las calles de la ciudad permanecieron vacías, permitiéndose únicamente el tránsito de trabajadores esenciales vinculados a la salud, seguridad, prensa y abastecimiento de alimentos. El entonces intendente, Ezequiel Galli, dispuso el cierre de accesos secundarios para centralizar el control sanitario y de seguridad en puntos específicos.
En esa fecha, el área de Salud Municipal no registraba casos positivos de coronavirus en el partido. El primer contagio local se confirmaría recién el 31 de marzo. No obstante, las autoridades sanitarias mantenían un seguimiento estricto sobre 440 ciudadanos que habían regresado recientemente del exterior.
La actividad comercial se redujo exclusivamente a supermercados, almacenes de cercanía y farmacias, bajo protocolos de distancia social. En el ámbito administrativo, se suspendieron las elecciones de delegados municipales previstas para el 29 de marzo y se limitó la atención en dependencias públicas, manteniendo guardias en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.
Los operativos policiales se desplegaron en diversos sectores para notificar a los transeúntes sobre la vigencia del decreto y realizar las actuaciones correspondientes en los casos de incumplimiento de la normativa nacional.