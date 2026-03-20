Imagenes de Olavarría a seis años del inicio de la cuarentena en Olavarría

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El 20 de marzo de 2020 comenzó en Olavarría, al igual que en todo el país, el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). La medida, decretada por el Gobierno Nacional ante la pandemia de COVID-19, transformó la dinámica urbana con restricciones de circulación y el cierre de accesos.

Durante la primera jornada del confinamiento, las calles de la ciudad permanecieron vacías, permitiéndose únicamente el tránsito de trabajadores esenciales vinculados a la salud, seguridad, prensa y abastecimiento de alimentos. El entonces intendente, Ezequiel Galli, dispuso el cierre de accesos secundarios para centralizar el control sanitario y de seguridad en puntos específicos.

En esa fecha, el área de Salud Municipal no registraba casos positivos de coronavirus en el partido. El primer contagio local se confirmaría recién el 31 de marzo. No obstante, las autoridades sanitarias mantenían un seguimiento estricto sobre 440 ciudadanos que habían regresado recientemente del exterior.

La actividad comercial se redujo exclusivamente a supermercados, almacenes de cercanía y farmacias, bajo protocolos de distancia social. En el ámbito administrativo, se suspendieron las elecciones de delegados municipales previstas para el 29 de marzo y se limitó la atención en dependencias públicas, manteniendo guardias en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura.

Los operativos policiales se desplegaron en diversos sectores para notificar a los transeúntes sobre la vigencia del decreto y realizar las actuaciones correspondientes en los casos de incumplimiento de la normativa nacional.

Un camionero que pudo regresar a Olavarría fue recibido en caravana

Trabajadores del Bingo querian trabajar

Manifestacion anti cuarentena

El Dr. German Caputo Secretario de Salud, realizó mas de 30 conferencias de prensa junto al ex intedente Ezequiel Galli

Los cuidados del personal de salud

Una de las conferencias de prensa desde el salon Rivadavia

calles vacias

Proveedores de servicios gastronomicos se manifestaron

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La historica Manifestacion de la policia

avenidas vacias

Galli y Caputo en conferencia

La solidaridad de los olavarrienses

controles en el acceso a la ciudad

plazas cerradas

cementerios cerrados

La atencion en los bancos

reclamos de personas que se quedaron sin trabajo

Manifestacion en Cerro Negro

los egresados sin festejo

controles en el acceso a la ciudad

Sala de espera en banco Columbia

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El hospital sin gente en la sala de espera

para comprar se esperaba afuera

Solidaridad de los empresarios

Berni en Olavarría

los paseos sin gente

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Hospital de campaña en una iglesia frente al Hospital

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Asi controlaban a quienes entraban a la ciudad

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Reclamos de vecinos que no se sentian cuidados