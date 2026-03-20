Tres allanamientos y dos aprehendidos tras desarticular un punto de venta de drogas

Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría realizó este jueves tres allanamientos en el barrio Belén, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes. Los operativos se desarrollaron en viviendas ubicadas sobre la calle Dionisio Recabarren, entre Amparo Castro y prolongación Aguilar.

La causa judicial es tramitada por la UFI Nro. 19, a cargo del fiscal Christian Urlezaga, con órdenes de registro otorgadas por el Juzgado de Garantías Nro. 1, cuya titular es la magistrada Fabiana San Román. Las tareas contaron con el apoyo del Grupo GAD, Infantería y la división de Canes de Sierra Chica.

Durante el despliegue, la policía interceptó a un comprador que se retiraba de uno de los domicilios. En el interior de los objetivos, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada y lista para la venta, marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Al momento de la irrupción, el principal investigado fue sorprendido con 72 dosis de cocaína y un revólver calibre 22 en su poder.

Al finalizar los operativos, un grupo de personas agredió a la columna policial arrojando piedras y elementos contundentes. Ante esta situación, las fuerzas de seguridad debieron intervenir para garantizar el retiro del personal y de los elementos secuestrados.

Como resultado de los procedimientos, se dispuso la aprehensión de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad. Los mismos permanecen alojados en dependencias policiales a la espera de ser indagados en sede judicial, mientras se solicita su detención formal.

(En Línea Noticias)