Un hombre de 31 años quedó aprehendido tras herir de un puntazo en el pecho a su pareja

Un hombre fue aprehendido madrugada de este martes luego de haber agredido y herido con un arma blanca a su pareja durante un episodio registrado en una vivienda de Olavarría.

El hecho se produjo este lunes por la noche en un domicilio ubicado en la calle San Lorenzo al 400. La policía acudió al lugar tras un llamado. De acuerdo a lo que supo En Línea Noticias, al llegar, los policías asistieron a la víctima de 33 años, quien presentaba una herida punzante en la zona derecha del pecho.

La mujer señaló que había sido atacada por su pareja, un sujeto de 31 años, la había golpeado y atacado con un arma blanca, provocando las heridas por la que fue derivada.

Una ambulancia de una empresa privada acudió al lugar y el médico a cargo dispuso el traslado de la mujer al Hospital Municipal para su atención. Según los primeros informes, las lesiones no ponen en riesgo su vida.

Poco después, el hombre regresó a la vivienda con manchas de sangre en su cuerpo, por lo que la policía lo detuvo y trasladó a la dependencia policial. En la vivienda trabajó Policía Científica para la preservación y peritaje de la escena.

La causa fue caratulada como «Lesiones» e interviene la Unidad Funcional de Instrucción N.º 5.