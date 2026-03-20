Volvieron a rechazar la excarcelación del ex defensor oficial Martín Marcelli

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul -este viernes y de manera unánime- confirmó la negativa a conceder la excarcelación al ex defensor oficial de Olavarría, Martín Alberto Marcelli, condenado por distintos delitos.

El fallo, dictado por los jueces Gustavo Agustín Echevarría y Carlos Paulino Pagliere, rechazó el recurso de la defensa que encabeza el doctor Marcelo Fabián Fuche y ratificó la resolución de primera instancia que había denegado la excarcelación en términos de libertad condicional, figura que toma como parámetro los requisitos del artículo 13 del Código Penal.

En Línea Noticias accedió al texto de la resolución y se pudo conocer, dentro de tantas novedades, que el ex defensor oficial de Olavarría comenzó a estudiar Antropología Social, una de las tantas carreras que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Sociales.

Si bien Marcelli había planteado que cumplía con los requisitos legales —entre ellos el plazo temporal, su conducta «muy buena» y su actividad académica en la UNICEN—, la Cámara entendió que eso no resulta suficiente para habilitar su liberación anticipada.

En ese sentido, el juez Pagliere sostuvo que «la resolución de la instancia debe ser confirmada», adelantando desde el inicio el rechazo del planteo defensista.

El Tribunal reconoció que el condenado reúne algunos requisitos formales, pero aclaró que «para que ello pueda ser así, se requiere que el peticionante reúna las condiciones que demandan los institutos de la ley material», marcando que el análisis no se agota en el cómputo del tiempo de detención.

Uno de los ejes centrales del rechazo fue la falta de un pronóstico favorable de reinserción social. Sobre este punto, los jueces explicaron que «no se abastece en el caso» ese requisito, lo que resultó determinante para negar el beneficio.

El fallo también precisó que, al tratarse de una persona sin condena firme, «no le son exigibles la asunción de la culpa por el delito, su arrepentimiento y enmienda», aunque sí deben analizarse condiciones personales vinculadas a la convivencia social.

Al aplicar ese criterio al caso concreto, la Cámara concluyó que los informes técnicos son desfavorables. En particular, advirtió que «no se avizora la existencia de un pronóstico favorable», en base a evaluaciones psicológicas que describen: rasgos de impulsividad, baja tolerancia a la frustración y tendencias manipulativas.

A ello se sumó un antecedente considerado clave: Marcelli había accedido previamente a un arresto domiciliario que fue revocado por incumplimientos. Para los magistrados, esa circunstancia mantiene vigencia al momento de evaluar el beneficio. El voto remarcó que «existen antecedentes de inconducta procesal que mantienen su influencia obstaculizadora».

El Tribunal concluyó que estos elementos «sellan la suerte negativa del recurso de apelación» e impiden acceder al beneficio solicitado, confirmando así la continuidad de la detención del ex defensor oficial.