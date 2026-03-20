Katopodis en Olavaría: recorrió obras con Wesner y analizó el impacto del parate nacional

Imagenes Mauricio Latorre

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó este viernes la ciudad de Olavarría para mantener una agenda de trabajo junto al intendente Maximiliano Wesner. Durante la jornada, los funcionarios recorrieron diferentes frentes de obra y mantuvieron un encuentro con referentes del sector productivo local vinculados a la construcción y la minería.

El intendente Wesner destacó la importancia de la articulación con el gobierno provincial en un contexto económico complejo. Al respecto, el jefe comunal señaló: «La ausencia de obra pública nos golpea muchísimo y castiga nuestro entramado productivo local». Remarcó que esta situación afecta directamente a corralones, el sector minero, la industria del cemento y la logística.

Obras en ejecución y anuncios

Durante la recorrida, las autoridades visitaron la obra del Polo Judicial. Wesner confirmó que la misma se encuentra próxima a inaugurarse: «Vamos a hacer el ocho de abril a las trece horas». También supervisaron los avances en las redes cloacales del barrio 10 de Junio y la pavimentación de la avenida La Rioja.

Respecto a la avenida La Rioja, se detalló que son 900 metros que conectan los parques industriales con el campo universitario y un polo educativo que abarca el jardín, la escuela Fray Mamerto Esquiú y la Escuela Técnica N° 2. Wesner explicó que esta traza «alivia otras avenidas de acceso a la parte más céntrica del sector sur de la ciudad».

Por su parte, el ministro Katopodis garantizó la continuidad de la agenda para el corriente año. Asimismo, se refirió al proyecto del Colector Cloacal Norte, calificándolo como una prioridad: «Esa obra en algún momento en la gestión de Maxi va a empezar. Yo me comprometo con Maxi que esa obra tiene que empezar».

El impacto de la paralización de obras nacionales

Katopodis fue crítico respecto a la decisión del Gobierno Nacional de frenar las obras públicas. «Estamos tratando de recuperar el tiempo perdido, de contrastar esas muy malas noticias que vienen de nación», expresó el ministro. Mencionó que en Olavarría quedaron truncos proyectos de cloacas, la reparación de la Ruta Nacional 3 y la infraestructura para la Facultad de Medicina.

El funcionario provincial advirtió sobre las consecuencias a largo plazo de este freno: «Este parate de cuatro años después va a requerir más de diez años recuperar todo el tiempo perdido». Además, denunció que el Gobierno Nacional acumuló 6 billones de pesos provenientes del impuesto a los combustibles que no se están utilizando para el fin legal correspondiente: «Claramente se quedaron con la plata, se quedaron con la plata de los peajes y no arreglaron ninguna de las rutas».

Finalmente, sobre la Ruta Nacional 3, Katopodis calificó el estado de la calzada como «realmente calamitoso» y advirtió que no es solo un problema de logística, sino un riesgo para la vida de quienes la transitan.