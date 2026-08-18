Fue herido gravemente un hombre de 33 años tras ser atacado con un arma blanca

Ocurrió en la madrugada de este martes en el Barrio Dorrego de Olavarrìa

Un hombre de 33 años resultó herido en el abdomen tras ser apuñalado por otro sujeto durante un violento hecho ocurrido en una vivienda ubicada en la calle Montesano al 3100, del Barrio coronel Dorrego de Olavarría.

El suceso se conoció tras un llamado al servicio de emergencias 911, que movilizó a personal del Comando de Patrullas de nuestra ciudad hasta el lugar. Al arribar, los policías encontraron tendido en el suelo a la victima de 33 años identificado como Cristopher Basualdo, quien señaló que había sido atacado con un arma blanca por un joven de alrededor de 24 años, quien se dio a la fuga tras haber atacado a Basualdo.

Los policías del CPO, de acuerdo a lo que pudo reconstruir En Línea Noticias, fue convocada una ambulancia que trasladó a la víctima al Hospital Municipal Héctor Cura en grave estado de salud (código rojo).

Una vez ingresado a la guardia de adultos, fue trasladado al quirófano donde se le realizó una intervención quirúrgica, para quedar internado en terapia Intensiva, estable pero en grave estado de salud.

Mas allá de su condición de salud, de acuerdo a lo que se informó, Basualdo pudo prestar declaración ante los investigadores en la mañana de este martes.

En la escena del hecho trabajó personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes. Las actuaciones, caratuladas preventivamente como Lesiones, quedaron bajo la órbita de la UFI N° 07 del Departamento Judicial de Olavarría y fueron derivadas a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción.