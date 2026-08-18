Sectores de Olavarría y localidades estuvieron sin energía por una falla en TRANSBA

Minutos antes del mediodía de este martes se registró una falla en la Estación Transformadora de TRANSBA (132 kV, Alta Tensión), lo que provocó una interrupción en el suministro de energía eléctrica que afectó a varios barrios de Olavarría, así como a las localidades de Hinojo, Colonia Hinojo y la zona de La Providencia.

Desde la cooperativa Coopelectric explicaron que la salida de servicio del sistema de alta tensión impactó de manera directa en los alimentadores de 33 kV, encargados de distribuir la electricidad hacia las distintas subestaciones del Partido.

El corte, que se extendió desde pasadas las 11:30 hasta las 12:45 aproximadamente, ocasionó diversos inconvenientes en la ciudad. Entre ellos, el apagado de los semáforos en arterias de alto tránsito durante la hora pico, complicando la circulación vehicular. Asimismo, la falta de energía paralizó el funcionamiento de los pozos de extracción de agua corriente, por lo que desde la entidad prestadora del servicio sanitario se solicitó a la comunidad hacer un uso racional y administrar las reservas de los tanques domiciliarios ante la posibilidad de registrarse baja presión.

Pasadas las 12:45, la empresa TRANSBA logró reponer el servicio de alta tensión, permitiendo que Coopelectric normalice de forma gradual el abastecimiento eléctrico y la prestación de los servicios afectados en la ciudad y la zona rural.

🚗⚡ ASÍ SE CIRCULÓ EN OLAVARRÍA DURANTE EL APAGÓN

Cerca del mediodía, una falla en la Estación Transformadora de TRANSBA dejó sin luz a varios sectores de Olavarría, Hinojo, Colonia Hinojo y La Providencia.

Durante algo más de una hora, el corte apagó por completo los semáforos en las principales avenidas de la ciudad justo en plena hora pico, complicando la circulación de los vehículos.

Subimos a un auto para mostrarte cómo se vivió el tránsito en las arterias más transitadas de la ciudad mientras duró el corte de energía.

Mirá el video completo.

💬 ¿Cómo estuvo el tránsito por tu zona durante el apagón? Te leemos en los comentarios.