Edicto sobre quiebra pequeña

EDICTO: Por CINCO días el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Olavarría, del

Departamento judicial de Azul, a cargo de la Dra. MARIA HILDA GALDOS, Secretaría Unica, a cargo del

Dr. JORGE MARIANO FERRARI, informa que en autos caratulados «MARTIN ROBERTO DANIEL S/

QUIEBRA(PEQUEÑA)» (Expte. No OL-761-2026 ) el día 25/02/2026, se decretó el estado de quiebra de

ROBERTO DANIEL MARTIN, DNI M 8472451, con domicilio REAL: CALLE AV. SARMIENTO – NRO.

2.058 – LOC. OLAVARRIA; dispóniendose que los acreedores deberán presentar al síndico sus pedidos

de verificación hasta el día 15 de Mayo de 2026.- Síndico: Cr. JORGE JEWKES, con domicilio en calle

Lamadrid No 3.275, Oficina 4 de Olavarría, horario de atención: LUNES, MIERCOLES y VIERNES de 10

a 13 hs., correo de contacto: [email protected] La sindicatura deberá presentar las copias de

las impugnaciones al Juzgado el día 04 de Junio de 2026, el informe individual del art. 35 de la ley

24522 el día 01 de Julio de 2026, venciendo el plazo para la presentación por ella del informe general

del art. 39 el día 01 de Septiembre de 2026.- Dado, sellado y firmado en la Sala de mi público despacho

en la ciudad de Olavaría.-