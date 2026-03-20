Rige un alerta amarillo por tormentas para Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas que afectará a Olavarría y los municipios que integran la Zona DC 5 durante la jornada de este viernes 20 de marzo.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. Estos fenómenos meteorológicos estarán acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h de forma localizada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, aunque estas cifras pueden ser superadas de manera puntual en ciertos sectores.

El pronóstico extendido indica que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante la tarde y noche del viernes, extendiéndose también hacia la madrugada del sábado 21 de marzo.

(En Línea Noticias)