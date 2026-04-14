Parque Mitre: realizan tareas de mantenimiento y mejoras en el sector costero

En distintos sectores del Parque Mitre se vienen desarrollando trabajos de mantenimiento y puesta en valor, en el marco de un plan que apunta al sector costero de la ciudad.

Las tareas incluyen pintura, recambio de luminarias y refacciones en puentes, estructuras que forman parte del paisaje del parque y que requieren intervenciones periódicas.

En los últimos días, los trabajos se concentraron en barandas del Parque del Bicentenario, en el tramo entre Hornos y Del Valle, y también en puentes ubicados sobre calle Hornos, avenida Del Valle y Coronel Suárez.

Además, se realizaron tareas de mantenimiento en el puente colgante de calle San Martín, donde se intervino tanto en las barandas como en la estructura.

Los trabajos continuarán en las próximas semanas en distintos puntos del parque. También se recordó que intervenciones similares se realizaron recientemente en el frente del Museo Dámaso Arce.

Desde el Municipio solicitaron colaboración para preservar los espacios públicos y permitir el normal desarrollo de las tareas.