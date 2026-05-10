El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, tomó distancia de los reclamos impulsados por distintos jefes comunales bonaerenses que solicitan mayor asistencia financiera para los municipios y aseguró que “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”.

Las declaraciones se dieron en medio de un escenario de creciente preocupación entre intendentes oficialistas y opositores por la caída de la recaudación, la disminución de transferencias nacionales y el aumento de la demanda social.

En ese marco, días atrás representantes de 68 municipios participaron de un encuentro con autoridades legislativas bonaerenses para avanzar en la redacción de un proyecto que permita mejorar el manejo de fondos transferidos por la Provincia.

Sin embargo, Passaglia marcó una postura distinta. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, sostuvo.

El jefe comunal también cuestionó el posicionamiento de otros intendentes frente a la situación económica actual. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, afirmó.

Según planteó, su gestión se apoya en tres ejes: equilibrio fiscal, autonomía municipal y continuidad de la obra pública, incluso en un contexto de ajuste económico.

Las declaraciones del intendente nicoleño se producen mientras distintos municipios analizan medidas de contención del gasto, revisiones de contratos y posibles dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.