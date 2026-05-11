Buscan a una adolescente de 15 años

Se activó en Olavarría la búsqueda de Ingrid Pilar Caceres Cuevas, una adolescente de 15 años que durante la madrugada de este domingo se ausentó de su domicilio ubicado en calle General Paz y Muñoz y desde entonces no regresó.

La joven mide aproximadamente 1,70 metros de altura, es de tez trigueña, contextura delgada y tiene cabello colorado, largo y lacio. Como señas particulares posee un lunar en la mejilla y un tatuaje de mariposas en la mano derecha.

Al momento de retirarse vestía una campera de abrigo marrón, debajo una campera de algodón negra con capucha, pantalón largo gris con líneas blancas en los laterales, zapatillas rosas con cordones blancos y un collar con crucifijo dorado.

Quienes puedan aportar información sobre su ubicación pueden comunicarse de manera urgente al 911 o a la DDI Olavarría a los teléfonos (02284) 431062 o 431065.